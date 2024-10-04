Собянин: более 176 тысяч москвичей получили современное жилье по реновации

В Москве с начала года были введены в эксплуатацию 23 новостройки и переданы под заселение 44 жилых комплекса, построенных по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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