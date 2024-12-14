Власти Турции подали заявку на выход из санкционного списка по российскому «Газпромбанку» Правительство Турции подало заявку в США на выход из санкционного списка по российскому «Газпромбанку».
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Власти Турции подали заявку на выход из санкционного списка по российскому «Газпромбанку» Правительство Турции подало заявку в США на выход из санкционного списка по российскому «Газпромбанку».
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