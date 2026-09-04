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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин: «У «Ак Барса» непонятная политика, может, есть проблемы финансовые. Многие опытные ребята ушли, но в Казани заявляют, что не жалеют. Значит, есть какой-то план»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об изменениях в составе « Ак Барса » в межсезонье.

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