Северная Корея и Россия успешно освободили Курскую область от ВСУ. Центральное телеграфное агентство КНДР назвало это примером боевого товарищества, подчеркнув важность совместных усилий в защите российского суверенитета.
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