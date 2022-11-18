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Холодно и скользко будет в Петербурге в последний день рабочей недели

При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Рабочая неделя в Петербурге закончится прохладной погодой — температурные показатели останутся в зоне слабо отрицательных значений.

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