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Программа "СберСпасибо" стала партнёром фестиваля EverArt Weekend – 2021: Игры в искусство

Программа "СберСпасибо" стала партнёром фестиваля EverArt Weekend – 2021: Игры в искусство

Со 2 по 4 июля состоится международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend (12+), организованный компанией Everal при поддержке программы лояльности "СберСпасибо".

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