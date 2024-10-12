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1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини может пропустить матч с «Анахаймом» из-за травмы нижней части тела

Первый номер драфта НХЛ-2024 не тренировался с «Сан-Хосе» в пятницу.  Главный тренер «Шаркс» Райан Ворсофски не уверен в том, что 18-летний форвард сыграет с «Анахаймом» в субботу.

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