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ОАК выводит Ил-114-300 на экспорт: Индия получит 85 региональных лайнеров

ОАК выводит Ил-114-300 на экспорт: Индия получит 85 региональных лайнеров

В рамках выставки «ИННОПРОМ. Индия» Объединённая авиастроительная корпорация заключила с индийскими перевозчиками соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300.

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