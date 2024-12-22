В регионе введен желтый уровень из-за гололедно-изморозевых отложений. В некоторых районах может быть гололед, в связи с этим погода считается потенциально опасной.
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В регионе введен желтый уровень из-за гололедно-изморозевых отложений. В некоторых районах может быть гололед, в связи с этим погода считается потенциально опасной.