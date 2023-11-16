МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

В столице каждый год проводится около 14 тысяч мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица вошла в топ-10 самых культурных городов мира и заняла первое место среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.

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