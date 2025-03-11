Вторая неделя Великого поста: духовное углубление и молитвенные традиции Ирина ВальковаВеликий пост — особое время в жизни православных христиан, предназначенное для духовного очищения, покаяния и подготовки к празднованию Пасхи.
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