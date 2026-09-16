Когда включат отопление в Кемерово в 2026 году: дата начала отопительного сезона

Когда начало отопительного сезона в Кемерово осенью 2026 года? Отвечаем на этот вопрос.Когда в Кемерово включат батареи? Ответ на этот вопрос – в материале «Царьграда».
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