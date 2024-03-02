В Германии опасаются, что могла произойти утечка многих разговоров

Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa Минобороны Германии встревожено тем, что могла произойти утечка большого количества информации, а не только одного фрагмента переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, сообщает журнал Spiegel.
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