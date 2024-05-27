Названо число пленных ВСУ за неделю

За неделю в плен ВС России сдались более 60 украинских солдат, заявили в Минобороны. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
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