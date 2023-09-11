Власти Карабаха сознательно морят людей голодом? Вскрылось то, о чём неудобно говорить вслух

Карабахское правительство не стало принимать помощь от России, поскольку Азербайджан нарушил свои договорённостиЖители Нагорного Карабаха вот уже несколько месяцев живут в полной блокаде и вынуждены питаться только тем, что осталось в их запасах.
Карабахское правительство не стало принимать помощь от России, поскольку Азербайджан нарушил свои договорённостиЖители Нагорного Карабаха вот уже несколько месяцев живут в полной блокаде и вынуждены питаться только тем, что осталось в их запасах.
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