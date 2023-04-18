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Суд оштрафовал полковника Генштаба за просьбу дать взятку cтиральной машиной

Суд оштрафовал полковника Генштаба за просьбу дать взятку cтиральной машиной

Суд приговорил полковника Генштаба ВС к штрафу в размере 400 тыс. руб. за попытку получить взятку стиральной машиной Bosch<strong>235-й гарнизонный военный суд приговорил офицера Генерального штаба Вооруженных Сил России к штрафу в размере 400 тыс.

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