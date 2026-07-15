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Дроны-охотники помогают бойцам ликвидировать вражеские БПЛА

Дроны-охотники помогают бойцам ликвидировать вражеские БПЛА

Александр Полегенько/ТАСС На передовой развернулась настоящая воздушная охота. Наши операторы дронов перехватывают и уничтожают вражеские БПЛА, от Hornet до новейших разработок ВСУ, обнаруживают цель, поднимают дроны в воздух и ликвидируют врага, не давая ему уйти.

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