Дроны-охотники помогают бойцам ликвидировать вражеские БПЛА

Александр Полегенько/ТАСС На передовой развернулась настоящая воздушная охота. Наши операторы дронов перехватывают и уничтожают вражеские БПЛА, от Hornet до новейших разработок ВСУ, обнаруживают цель, поднимают дроны в воздух и ликвидируют врага, не давая ему уйти.