Ростех разработал мини-камеры. Они используются для машинного зрения

«Росэлектроника» приступила к испытаниям миниатюрных камер технического зрения с увеличенным сроком службыРосэлектроника», входящая в Госкорпорацию Ростех, приступила к испытаниям новой разработки – миниатюрных камер технического зрения.
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