Командир Горизонт: "Север" уничтожил огневую группу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на линии боевого соприкосновения сумского направления уничтожили мобильную группу операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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