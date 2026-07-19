НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Командир Горизонт: "Север" уничтожил огневую группу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на линии боевого соприкосновения сумского направления уничтожили мобильную группу операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии