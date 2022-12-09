Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете Под суд её, суку! Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeit о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала — МИД РФ **** Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeit о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала.