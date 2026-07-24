Вучич не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной У Сербии нет причин для отказа от сотрудничества с Украиной, заявил сербский през.
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Вучич не видит причин отказываться от сотрудничества с Украиной У Сербии нет причин для отказа от сотрудничества с Украиной, заявил сербский през.
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