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Экс-премьер Чехии Бабиш: Ле Пен лишили возможности выбора

Экс-премьер Чехии Бабиш: Ле Пен лишили возможности выбора

Политический успех или поражение зависят от избирателей. Однако, по мнению лидера чешского оппозиционного движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, главу фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лишили этой возможности.

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