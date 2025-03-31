Экс-премьер Чехии Бабиш: Ле Пен лишили возможности выбора

Политический успех или поражение зависят от избирателей. Однако, по мнению лидера чешского оппозиционного движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, главу фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лишили этой возможности.
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