Спортивное мероприятие ´Я пешеход!´ проводимое в средних группах учреждения образования позволили воспитанникам не только весело и активно провести день, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии