Хоккеист "Эдмонтона" Маршан предложил надеть на свою маму намордник

Канадский нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с "Эдмонтон Ойлерз", предложив надеть на нее намордник, передает "Чемпионат".