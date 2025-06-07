Хоккеист "Эдмонтона" Маршан предложил надеть на свою маму намордник

Канадский нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с "Эдмонтон Ойлерз", предложив надеть на нее намордник, передает "Чемпионат".
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