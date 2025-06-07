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Хоккеист "Эдмонтона" Маршан предложил надеть на свою маму намордник

Хоккеист "Эдмонтона" Маршан предложил надеть на свою маму намордник

Канадский нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан отреагировал на бурную реакцию своей мамы на его гол в овертайме второго матча финальной серии с "Эдмонтон Ойлерз", предложив надеть на нее намордник, передает "Чемпионат".

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