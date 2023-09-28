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Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Пример высокой культуры бизнеса показывают в России, демонстрируя как нужно поступать с европейскими активами и какое именно будет наказание за то, что иностранцы пытаются приостановить работу наших предприятий.

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Комментарии
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l
leonid
Так ведут себя шведы и другие прочие шведы, если у них вместо мозгов коровьий навоз.
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6 час.
Александр Пономарев
Их надо перевести на выпуск грузовиков и тягачей для СВО.\
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6 час.
Mихаил Р
Без поставок комплектующих и запчастей толку от этого завода мало. Кроме сборки и покраски там ничего и не было. На бывшем заводе Форд в ленинградской обл. теперь сидят мебельщики, так и этот хз как используют.
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1 час.

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