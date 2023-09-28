Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Так ведут себя шведы и другие прочие шведы, если у них вместо мозгов коровьий навоз.

Mихаил Р

Без поставок комплектующих и запчастей толку от этого завода мало. Кроме сборки и покраски там ничего и не было. На бывшем заводе Форд в ленинградской обл. теперь сидят мебельщики, так и этот хз как используют.