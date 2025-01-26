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Анчелотти прокомментировал 10-очковый отрыв «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге

Анчелотти прокомментировал 10-очковый отрыв «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге.Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге.

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