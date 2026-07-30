Громкий финал СВО: есть ли альтернатива применению ЯО против Великобритании?

Градус дискуссии в российском экспертном сообществе зашкаливает. Вопрос о том, как именно надо отвечать на пересечение натовцами пресловутых «красных линий», разделил специалистов на два непримиримых лагеря.
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