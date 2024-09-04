Бесплатную землю россиянам захотели выдавать на новых территориях

Программу «арктического гектара» в России предложили расширить на новые территории. Подробности о намерении выдавать гражданам бесплатную землю раскрыл глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, пишут «Известия».
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