Театр абсурда

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Ну и чего вы добиваетесь?

Ну и чего вы добиваетесь?

Власти вам захотелось? Страной порулить говорите? А рулить то умеете, или для вас главное власть легитимную снести, а там видно будет? Вы сами себя то обеспечить не можете, за счёт родителей живёте, а туда же лезете, страной вам рулить хочется.

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