ChipAgents привлекла ещё $60 млн на ИИ-платформу для проектирования чипов

Стартап, разрабатывающий ИИ-агентов для проверки и оптимизации микросхем, сообщил о внедрении своей технологии более чем в 120 компанияхChipAgents привлекла дополнительные $60 млн в расширенном раунде Series 2A для развития платформы на базе ИИ-агентов, предназначенной для проектирования полупроводников.