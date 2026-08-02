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ChipAgents привлекла ещё $60 млн на ИИ-платформу для проектирования чипов

ChipAgents привлекла ещё $60 млн на ИИ-платформу для проектирования чипов

Стартап, разрабатывающий ИИ-агентов для проверки и оптимизации микросхем, сообщил о внедрении своей технологии более чем в 120 компанияхChipAgents привлекла дополнительные $60 млн в расширенном раунде Series 2A для развития платформы на базе ИИ-агентов, предназначенной для проектирования полупроводников.

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