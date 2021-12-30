«Газпром» на протяжении десяти дней не заказывает прокачку по газопроводу «Ямал – Европа»

По данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу не производятся уже в течение десяти дней подряд, так как нет заявок от европейских потребителей, сообщает ТАСС.
По данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу не производятся уже в течение десяти дней подряд, так как нет заявок от европейских потребителей, сообщает ТАСС.
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