И смех, и грех: эсминец вместо крейсера, и никак иначе

Конечно, ничего такого. Просто крейсера типа «Тикондерога» стремительно заканчиваются, новых нет и не будет, а противовоздушная оборона как была необходимой частью безопасности для корабельных соединений типа АУГ, так и остается.
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