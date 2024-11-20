Полицейскими Алтайского края пресечена деятельность троих граждан, уличенных в аферах с автостраховками

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии задержали троих местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве с автостраховками.
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