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Пронедра

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Скандал в Германии: слив секретных данных по Украине вскрыл слабости западной военной помощи

Скандал в Германии: слив секретных данных по Украине вскрыл слабости западной военной помощи

Скандал в Германии: слив секретных данных по Украине вскрыл слабости западной военной помощи Ирина ВальковаВ политических и военных кругах Германии назревает скандал, который может иметь далеко идущие последствия для всей западной коалиции, поддерживающей Украину.

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