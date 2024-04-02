Иждивенцам погибших в результате обрушения горной породы на шахте «Пионер» положены страховые выплаты по ОСОПО от АО «СОГАЗ»

Иждивенцам погибших, а при их отсутствии – ближайшим родственникам погибших в результате обрушения горной породы на шахте «Пионер» в Амурской области положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).
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