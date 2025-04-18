Раковые клетки украинства

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра в одном из своих интервью как-то сказал, что пребывание в параллельной реальности можно сравнить с губительностью неэффективного лечения вследствие ранее неправильно поставленного диагноза.
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