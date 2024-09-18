Илон Маск приготовил новую революцию: Blindsight «позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв»

Стартап Илона Маска по созданию мозговых чипов Neuralink сообщил во вторник, что его экспериментальный имплантат Blindsight, предназначенный для восстановления зрения, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус «прорывного устройства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии