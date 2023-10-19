Сийярто назвал лицемерием критику в адрес премьера Венгрии за встречу с Путиным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критические высказывания в отношении недавней встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.
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