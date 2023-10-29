Украинцы требуют у Запада вернуть им детей – МИД России

Украинские семьи просят Россию помочь с возвращением их детей из западных стран.Западная юстиция отобрала десятки, если не сотни детей у украинских семей, оказавшихся в странах Запада в качестве беженцев.
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