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Царьград

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Россия вводит новый тариф на электроэнергию для домов без газопроводов

Россия вводит новый тариф на электроэнергию для домов без газопроводов

Правительство России утвердило постановление о пересчёте тарифов на электроэнергию с 2025 года для домов с электроотоплением.

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