Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А аналог"Павлика Морозова"?Уроженка РФ Натал...
  • Яна Орлова
    Эти квартиры давно пора конфисковать и передать многодетным семьям героев СВО! А тех, кто эти квартиры раздавал &quot...В ГД просят прове...
  • Александр Ткаченко
    Лиха беда начало.Бойцы ВСУ впервые...

Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале выразил мнение, что в Германии начался процесс самоуничтожения, происходящий при одобрении значительной части населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Люди как зажравшиеся свиньи,или под гипнозом.Их деньги выводят на Украину они молчаат,партию патриотов защищать не собирают,а потом удивятся когда у них война начнется!
Ответить
8 час.
Eduard
Власть Германии,как на Украине взрывает газопроводы ,а экстремистами называют честных людей!
Ответить
8 час.
Eduard
Зачем их обьединили? СССР развалили Германию обьединили!
Ответить
8 час.
наверх