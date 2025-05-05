Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале выразил мнение, что в Германии начался процесс самоуничтожения, происходящий при одобрении значительной части населения.
Пушков заявил о начале самоликвидации Германии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Люди как зажравшиеся свиньи,или под гипнозом.Их деньги выводят на Украину они молчаат,партию патриотов защищать не собирают,а потом удивятся когда у них война начнется!
Ответить
8 час.
Eduard
Власть Германии,как на Украине взрывает газопроводы ,а экстремистами называют честных людей!
Ответить
8 час.
Eduard
Зачем их обьединили? СССР развалили Германию обьединили!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии