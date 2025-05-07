Первый акт войны: Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

В ночь на 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Нью-Дели нанес ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана, сообщили в Минобороны страны.
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