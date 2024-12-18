Несколько захоронений красноармейцев признают в Татарстане объектами культурного наследия

В Татарстане ряд захоронений красноармейцев, погибших в ходе Гражданской войны и умерших от ран во время Великой Отечественной войны, планируют признать объектами культурного наследия местного (муниципального) значения.
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