Премьеры «Дюны» и «Мстителей» в России отложены минимум до апреля 2027 года

Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков сообщил, что премьеры зарубежных блокбастеров «Дюна» и «Мстители» в отечественном прокате отсутствуют в графиках дистрибьюторов и не запланированы ни на декабрь, ни на январь, ни на март.