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«Эдмонтон» продлил защитника Бушара на 2 года с кэпхитом 3,9 млн долларов

23-летний защитник находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.

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