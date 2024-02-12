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Аллегри назвал попадание в Лигу чемпионов главной целью «Ювентуса» в сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии заявил, что главной целью его команды в нынешнем сезоне является получение права выступить в Лиге чемпионов-2024/25.

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