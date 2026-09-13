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На саммите БРИКС вопрос Украины не обсуждался

На саммите БРИКС вопрос Украины не обсуждался

Во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди не обсуждали Украину.

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