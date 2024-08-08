«Умственная неполноценность»: в чем смысл броска ВСУ на Курскую область

Ряд источников сообщил, что на Украине недовольны попыткой Киева прорвать российскую границу. В чем смысл броска ВСУ на Курскую область?Что произошло в Курской области 6 августа В Минобороны РФ сообщили, что в 08:00 мск 6 августа ВСУ после огневой подготовки силами до трехсот бойцов из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российские позиции на границе с Курской областью в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.