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В России заблокировали около 6 миллионов опасных БАДов

В России заблокировали около 6 миллионов опасных БАДов

В России заблокировано порядка 6 миллионов опасных биологически активных добавок (БАД), сообщает издание «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который отвечает за маркировку товаров в системе «Честный знак».

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