Юрий Кот Получил новое сообщение из пока ещё украинской столицы. Там больше обсуждают посадки генералитета в России, чем нелегетимность Зеленского.
Весточка из Киева. Юра, что вас там происходит? Так ворья в русской армии вообще не останется!
Комментарии
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Аудрюс
Такое впечатление, когда читаешь эту статью, что коррупция только в армиии! Неужели люди не понимают, что армия, это зеркало, в котором отражаются весь негатив общества! Ну поменяли одних генералов на других и что? А в обществе как была, так и осталась коррумпированная составляющая, а следовательно через год-другой можно будет без суда и следствия вновь назначенных генералов сажать, как и их предшественников! «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что».Александр Суворов.
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7 час.
Владимир Соловьев
"Ведь если Белоусов и ФСБ не остановятся, то у русской армии нет шансов проиграть войну не только с нами, а и вообще со всеми вместе взятыми." ТЕПЕРЬ МЫ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО В КИЕВЕ, ВСЁ ТАКИ, У НАС ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ТАНКИ УГОНЯЮТ К НАМ!
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5 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Конечно, что творится в МО- позор на весь мир! У нас любую сферу возьми и эта же картина, здравоохранение, строительство, ЖКХ…, а губернаторы, мэры, только капнуть😥😥😥
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5 час.
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