Весточка из Киева. Юра, что вас там происходит? Так ворья в русской армии вообще не останется!

Аудрюс

Такое впечатление, когда читаешь эту статью, что коррупция только в армиии! Неужели люди не понимают, что армия, это зеркало, в котором отражаются весь негатив общества! Ну поменяли одних генералов на других и что? А в обществе как была, так и осталась коррумпированная составляющая, а следовательно через год-другой можно будет без суда и следствия вновь назначенных генералов сажать, как и их предшественников! «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что».Александр Суворов.